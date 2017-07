La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Quang Tri et les deux deux provinces laotiennes de Savanakhet et de Salavan.



Quang Tri (VNA) – Les dirigeants des trois provinces limitrophes Vietnam-Laos que sont Quang Tri (Centre), Savanakhet et Salavan ont signé un accord sur la coopération en matière de gestion des frontières communes et de bornage des frontières pour la période 2017-2018.Cet accord a été conclu lors d’un entretien entre les dirigeants des Comités de pilotage de la délimitation et du bornage des frontières de ces trois localités ayant eu lieu le 14 juillet dans le district de Gio Linh de la province vietnamienne de Quang Tri.Par conséquence, les trois provinces limitrophes sont convenues de mettre en œuvre efficacement le protocole sur la ligne frontalière et les bornes frontalières nationales Vietnam-Laos, et l’accord sur le statut de gestion de la frontière terrestre et des postes frontaliers pour les personnes vivant le long de la frontière, signés par les deux gouvernements.Elles renforceront également les activités de sensibilisation au public sur le rôle important et la valeur historique de la frontière entre le Vietnam et le Laos et des bornes frontalières le long de la frontière commune de ces trois provinces, ainsi qu’au respect des accords signés entre les deux pays.Les localités intensifieront davantage le partage des informations et des expériences, ainsi que leur coordination dans la gestion des frontières.Les trois provinces sont également convenues de certaines questions liées au développement du commerce frontalier et au renforcement de la coopération pour stimuler la production agricole de haute technologie, la plantation de forêts et la construction des usines de transformation du bois pour l'exportation.La province vietnamienne de Quang Tri partage plus de 179 km de frontière avec les deux provinces laotiennes de Savannakhet et de Salavan. Au cours de ces trois dernières années, les trois localités ont coopéré étroitement dans la gestion et la protection des frontières et des bornes frontalières pour assurer la stabilité dans la région. -VNA