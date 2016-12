Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération dans l’emploi

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung (gauche) rencontre des représentants d'entreprises japonaises qui recevront les travailleurs vietnamiens. Photo : baodansinh.vn

Tokyo (VNA) – Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et l’Organisation de développement de la main-d’œuvre internationale du Japon (IM Japan) ont signé un protocole d'accord sur un programme de stage de travailleurs vietnamiens au Japon le 24 décembre à Tokyo, au Japon.

Les deux parties ont également signé une lettre d'intention sur le démarrage de discussions sur les possibilités de recevoir des ingénieurs vietnamiens.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales du Vietnam, Dào Ngoc Dung, a tenu en haute estime l’assistance de l’IM Japan. Cette organisation a fait venir plus de 3.000 travailleurs vietnamiens au Japon, dont de nombreux issus de régions lointaines et démunies du Vietnam.

Le président de l’IM Japan, Yanagisawa Kyoe, a souligné que les diplômés des IUT, IUP et universités du Vietnam sont des travailleurs qualifiés. Il s’agit d’un avantage notamment dans le secteur des technologies d’information.

Il a annoncé que l’IM Japan proposera au gouvernement japonais d'assouplir les conditions de visa d’entrée pour ces travailleurs, et s'effor​cera de concrétiser les engagements mentionnés dans ce mémorandum.

A la même occasion, IM Japan s’est engagé à offrir 1.000 fauteuils roulants au Vietnam.- VNA