Le Vietnam et la Russie coopèrent dans l’étude sur la biodiversité des eaux au Centre

Les récifs coralliens hébergent un vaste écosystème. Il serait temps de veiller à leur protection. Photo d'illustration: VGP.

Hanoï (VNA) - Pour étudier la biodiversité des eaux marines vietnamiennes, un groupe d’experts vietnamiens et russes a effectué depuis 2015 cinq expéditions de recherche scientifique à bord du navire océanographique Oparine (du nom du biochimiste soviétique Alexandre Ivanovitch Oparine).

Dans le but d’évaluer les résultats de la 5ème expédition qu’ils viennent de terminer dans l’espace maritime du Centre, une quarantaine de scientifiques en provenance de l’Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam (Vietnam Academy of Science and Technology - VAST) et de la Division Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie (Far East Division of the Russian Academy of Sciences - FED RAS) s’est réunie lors d’un colloque tenu le 22 décembre dans la province de Khanh Hoa.

Regroupant 15 scientifiques de six instituts de recherche et d'enseignement relevant de la VAST et 20 scientifiques venus de l’Institut de chimie bio-organique du Pacifique (Pacific Institute of Biorganic Chemistry, PIBOC) et de l’Institut de biologie marine de la FED RAS, la 5ème expédition s’est déroulée du 20 novembre au 21 décembre dans les eaux de la province de Binh Thuân jusqu’à la province de Ninh Thuân, avec 50 points d’études et de collecte de spécimens et de données. Ils sont parvenus à collecter environ 300 spécimens ainsi que de nombreuses données portant sur la biodiversité, la dynamique des populations, la géologie et l’environnement marin.

Ce groupe de travail s’inscrit dans le cadre des activités de coopération entre le Vietnam et la Russie dans les domaines des sciences et des technologies. -NDEL/VNA