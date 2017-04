Le Vietnam et la Roumanie renforcent leur coopération au commerce

Trân Thanh Công a rencontré des dirigeants du judet roumain de Prahova, de l’Université pétrole-gaz Ploiesti et du groupe Upetrom. Photo: VNA.

Hanoi (VNA) - L’ambassadeur vietnamien en Roumanie, Trân Thanh Công, a récemment rencontré des dirigeants du judet roumain de Prahova, de l’Université pétrole-gaz Ploiesti et du groupe Upetrom dans la cadre d’une conférence de promotion qui a été ​organisée le 4 avril par l’ambassade du Vietnam afin de présenter les potentiels du pays, ainsi que ​pour rechercher des opportunités de coopération dans différents domaines ​comme le commerce, le tourisme, l’éducation et les échanges culturels.L’événement a réuni une cinquantaine d’entreprises roumaines ​et vietnamiennes. L’ambassadeur Trân Thanh Công et le conseiller au commerce Lê Ngoc Thi ont répondu aux questions posées par les entreprises participantes sur les politiques préférentielles qu’accorde le gouvernement vietnamien aux projets d’investissement direct étranger (IDE).À cette occasion, l’ambassadeur Trân Thanh Công a rencontré des dirigeants du judet roumain de Prahova, de l’Université pétrole-gaz Ploiesti et du groupe Upetrom pour discuter avec eux du renforcement de la coopération au commerce entre Prahova et les localités vietnamiennes.Trân Thanh Công a également adressé ses remerciements aux autorités et partenaires locaux pour leurs contributions ​aux relations d’amitié et de coopération entre les deux parties.Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Roumanie s’engageait à aider les entreprises roumaines à accéder au marché vietnamien et à prospecter de nouveaux partenariats. -NDEL/VNA