Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération législative

Séoul, 30 juin (VNA) - Poursuivant sa visite en République de Corée, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Uong Chu Luu est allé saluer vendredi 30 juin à Séoul le président de l’Assemblée nationale sud-coréen, Chung Sye-kyun.

Uong Chu Luu a estimé le succès de la récente réunion des chefs parlementaires de l’Eurasie tenue à Séoul et exprimé le souhait du Vietnam d’approfondir la coopération multiforme avec la République de Corée. Il a plaidé pour davantage de visites et d’échanges de haut niveau, le renforcement de la confiance politique et de la coopération dans l’économie, le commerce, la culture, l’éducation, l’échange populaire.

Le dirigeant vietnamien a souligné que Vietnamiens et Sud-Coréens devraient resserrer leur coordination face aux questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment dans le maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique.

Le Vietnam salue et demande à la République de Corée de soutenir la position du Vietnam et de l’ASEAN dans la question de la Mer Orientale ; d’exprimer plus fortement son point de vue devant les actes complexifiant la situation ; d’appeler les parties de faire preuve de retenue, d’accélérer les dialogues pour maintenir la paix et la stabilité ; de dénucléariser la péninsule sud-coréenne et de respecter pleinement les résolutions concernées de l’ONU.

De son côté, Chung Sye-kyun a souligné le rôle de l’organe législatif et les parlementaires vietnamiens et sud-coréens dans le règlement des difficultés et des désaccords.

Il a demandé au gouvernement vietnamien de s’intéresser à l’éducation des enfants sud-coréens qui vivent au Vietnam avec leurs parents et à l’enseignement de la langue sud-coréenne au Vietnam.

Le même jour, Uong Chu Luu s’est rendu à l’ambassade du Vietnam et rencontré la diaspora vietnamienne en République de Corée.

Samedi 1er juillet, Uong Chu Luu et une délégation de l’Assemblée nationale quitteront Séoul, au terme de sa visite en République de Corée. -VNA