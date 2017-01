Le Vietnam et la Chine signent 15 documents de coopération

Pékin (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont signé le 12 janvier à Pékin 15 documents de coopération, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong et du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping (droite) accueille le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le 12 janvier à Pékin. Photo : VNA

Les documents de coopération, signés à l’issue de l’entretien entre les deux dirigeants vietnamien et chinois au Grand Palais du Peuple, comprennent :

- Accord de coopération sur la formation de hauts fonctionnaires entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste chinois.

- Protocole d’accord de coopération entre la Commission des affaires économiques du Comité central du Parti communiste du Vietnam et le Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine.

- Note diplomatique sur l’assistance technique pour la planification de la ligne ferroviaire à voie normale Lào Cai - Hanoi - Hai Phong.

- Déclaration sur la Vision commune sur la coopération de défense entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère chinois de la Défense nationale jusqu’en 2025.

- Accord-cadre de coopération des portes frontalières entre le ministère vietnamien de la Défense et l’Administration générale des douanes de la Chine.

- Protocole d’accord de coopération sur la mise en œuvre de l’aide non remboursable spécialisée dans le domaine de la santé publique entre le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et le ministère chinois du Commerce.

- Protocole d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine de la Chine sur le renforcement de la coopération dans le domaine des barrières techniques au commerce.

- Accord de coopération sur le lâcher des espèces aquatiques dans le golfe du Bac Bô (Tonkin) Vietnam-Chine.

- Plan de coopération touristique Vietnam-Chine pour la période 2017-2019.

- Accord de coopération entre les Éditions Politique nationale-Vérité du Vietnam et les Editions populaires de Chine pour la période 2017-2021.

- Protocole d’accord sur le plan de coopération pour la période 2017-2021 entre l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger.

- Protocole d’accord de coopération entre le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam et le Comité central de la Croix-Rouge chinoise.

- Protocole d’accord sur la coopération dans la production de la série télévisée thématique «Force d’attrait du Vietnam – Force d’attrait de la Chine » entre la Télévision du Vietnam et la Télévision centrale de Chine.

- Accord de coopération entre la Voix du Vietnam et la Radio Chine Internationale.

- Protocole d’accord entre la Banque d’investissement et de développement du Vietnam et la Banque de développement de Chine sur la coopération dans le financement des projets et de prêts bilatéraux à moyen et long terme pour la période 2017-2019. – VNA