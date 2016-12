Le Vietnam et la Chine partagent des expériences dans l’édification du Parti

Pham Minh Chinh (droite), membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, et Liu Qibao, membre du Bureau politique et secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) ont échangé leurs expériences​ en matière d’édification du Parti dans le contexte ​d'une intégration ​au monde lors du 12e séminaire de théorie qui ​a commencé à Hanoi le 23 décembre.



Dans son discours d'ouverture, Pham Minh Chinh, membre du ​Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d'organisation du Comité central du PCV, a informé les participants du point de vue du PCV sur l'intégration ​au monde, ainsi que sur les opportunités et les défis de ce processus.



Il a présenté une analyse approfondie ​des expériences, des préconisations et des mesures du PCV dans ​l'ajustement et l’édification du Parti, la lutte contre la dégradation de l'idéologie politique, de la morale et du mode de vie ainsi que les signes d'auto-évolution et d'auto-transformation au sein du Parti, la lutte contre la corruption, le renforcement du leadership et de la combativité du Parti, tout en consolidant les liens étroits entre le Parti et le peuple.



Liu Qibao, membre du Bureau politique et secrétaire du Secrétariat du Comité central et chef de la Commission de propagande du CC du PCC, a parlé du point de vue et de l'expérience du PCC dans l'amélioration ​des capacités du Parti et la prévention et la lutte contre la corruption.



Au cours des discussions, les participants se sont concentrés sur l'analyse des défis et des problèmes en suspens, ainsi que sur les ​mesures concernant l’intensification ​de l'ajustement et de l’édification du Parti, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des tâches de lutte contre la corruption.



Plus tôt le même jour, Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec Liu Qibao, lors de laquelle les deux parties ont apprécié la coopération entre le PCV et le PCC de ces derniers temps.



Ils sont également convenus de continuer d’augmenter ​le nombre des réunions de haut niveau afin de favoris​er le rapprochement entre les deux parties et d'amélior​er l'efficacité ​des échanges théoriques et d'expériences pratiques ​en matière d’édification du Parti et ​de formation des cadres entre les deux parties. -VNA