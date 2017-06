Le Vietnam est une part importante de la politique russe "Orientation vers l’Est"

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Nguyen Thanh Son.

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est un élément important de la politique russe d'"Orientation vers l’Est", a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Nguyen Thanh Son, lors d’une interview accordée au journal Saigon Giai Phong ​en vue de la visite du président Tran Dai Quang en Russie.



Le diplomate a noté que le Vietnam est un partenaire fi​dèle et traditionnel de la Russie. Le Vietnam, situé ​sur une importante route maritime ​entre la Russie et la région d'Asie-Pacifique, a également été le premier à signer un accord de commerc​e avec la Communauté économique Eurasienne (CEEA) dont la Russie ​fait partie.



Les ​deux pays sont convenus ​d'un partenariat stratégique en 2001, ​porté en 2012 ​au rang de partenariat stratégique intégral.



​Ils ont travaillé ensemble au sein des forums multilatéraux​ comme les Nations Unies, mais aussi dans le cadre de la coopération ASEAN-Russie, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité​ en Asie-Pacifique et dans le monde.



La Russie a soutenu l'accueil ​par le Vietnam de l'APEC 2017 et est prête à collaborer étroitement avec celui-ci pour le succès de cet évènement, a déclaré l'ambassadeur.



Le Vietnam et la Russie ont également soutenu le règlement des différends territoriaux en Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base du droit international, ​dont la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et l'esprit de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, ​en vue ​d'élaborer le Code de conduite en Mer Orientale.



Les deux parties ont décidé que les membres de la CNUDM doivent respecter et ​​exécuter ​intégralement leurs ​devoirs tels qu'ils résultent de cet instrument régional.



Parallèlement, le Vietnam et la Russie ont développé une coopération ​dans la défense et les technologies militaires, a déclaré l'ambassadeur Nguyen Thanh Son, qui a ajouté que la collaboration économique entre les deux pays ​s'est renforcée ​sur la base de quatre piliers essentiels que sont le commerce, l'investissement, le pétrole et le gaz, et l'électricité.



Près de 60.000 vietnamiens résident en Russie, sans compter les quelque 3.000 étudiants vietnamiens qui y suivent un cursus.



​S'agissant des avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et la CEEA en vigueur depuis le 5 octobre 2016, le diplomate a déclaré ​qu'il perm​ettait au Vietnam d'accéder à un marché de 183 millions de personnes ​et un groupe d'économies dont le PIB atteint près de 2.200 milliards de dollars.



En plus des conditions favorables créées par cet accord, le gouvernement russe a ​accordé des politiques préférentielles aux entreprises vietnamiennes, en particulier dans l'agriculture et la production de biens de consommation.



L'accord a ​porté ​les échanges bilatéraux ​à 1,37 milliard de dollars, soit une ​croissance de 27,2% en un an, avec une augmentation de 28,4% des exportations vietnamiennes.



En ​matière d'éducation, Nguyen Thanh Son a affirmé que la Russie ​était un bon choix pour les étudiants vietnamiens souhaitent ​se former à l'étranger. La Russie est le plus grand fournisseur de bourses du Vietnam, et le gouvernement russe augmente ​chaque année le nombre de bourses au profit du Vietnam.



L'ambassadeur Nguyen Thanh Son a déclaré que la prochaine visite en Russie du président Tran Dai Quang renforcera la confiance mutuelle ​et marquera les progrès de la coopération bilatérale. -VNA