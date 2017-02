Le Vietnam développe son marché de ventes au détail

Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est l’un des marchés de ventes au détail les plus dynamiques et les plus attrayants d’Asie, estiment plusieurs économistes. Le pouvoir d’achat ne cesse d’augmenter, les ventes aussi. Rien qu’en 2016, le secteur des ventes au détail a créé 7 millions d’emplois.

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, les ventes au détail jouent un rôle très important dans la pérennisation du développement économique national.

"Le ministère de l’Industrie et du Commerce a élaboré un plan stratégique de développement des ventes au détail en 2017 avec des perspectives jusqu’en 2025. Nous souhaitons établir une liste des régions et des secteurs prioritaires pour lesquels les investisseurs bénéficieront d’avantages, de manière à développer un réseau de distribution en zones rurales, lointaines et reculées », a-t-il indiqué.

« La répartition des responsabilités sera clairement définie entre les ministères et les collectivités locales. Nous accélérerons l’instauration de barrières techniques pour protéger nos produits nationaux sur le marché domestique en toute conformité avec les engagements internationaux du pays.", a-t-il ajouté. –VOV/VNA