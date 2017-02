Fabrication de chaussures à l'export. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – D’après le conseiller du Service du commerc​e de l’ambassade du Vietnam au Canada, Hoang Anh Dung, le Vietnam demeure le premier exportateur d'Asie du Sud-Est au Canada, devant la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et Singapour.

Les produits vietnamiens les plus exportés au Canada sont les machines et l'équipement électronique et électrique (1,174 milliards de dollars pour 56,5%), sandales et chaussures (355 millions pour 15,5%), équipements sportifs (108 millions pour 25%), les jouets (54 millions pour 24%), le caoutchouc et ses dérivés (20 millions pour 55,4%), l'acier et le fer (54 millions pour 15,5%). Parmi eux, les téléphones portables ont accusé la plus forte croissance, 67,9% pour 827 millions de dollars.

Selon les ​données de l’organisme national des statistiques du Canada, le solde positif de la balance du commerce ​au profit du Vietnam n’a cessé d’augmenter ces derniers temps.

En novembre dernier, la balance commerciale était bénéficiaire pour le Vietnam de 3,089 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,6% en variation annuelle.

Entre janvier et novembre 2016, ​les échanges bilatéraux ​ont atteint près de 3,826 milliards de dollars pour une croissance de 10,6% sur un an.

Durant cette période, les exportations vietnamiennes ont atteint 3,457 milliards pour une croissance de 16,4%, et les importations, plus de 368 millions pour une baisse de 25%. -VNA