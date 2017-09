Le président Tran Dai Quang (droite) lors de la réception. Photo: VNA

Hanoi, 22 septembre (VNA) - Le président Tran Dai Quang a demandé à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de continuer à soutenir les organisations membres de l’Asie du Sud-Est, dont celle du Vietnam.Le soutien est particulièrement nécessaire dans la gestion des catastrophes basée sur la communauté, la réponse aux cas d'urgence et au changement climatique et le développement du réseau de la Croix-Rouge, a-t-il déclaré lors d'une réception à Hanoi le 22 septembre pour les délégués présents à la 14e Conférence de leadership des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à Hanoi du 21 au 22 septembre.Le président a exprimé sa conviction que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Asie du Sud-Est continuera d’obtenir de plus grands succès en contribuant à la construction d'une Communauté de l’ASEAN unifiée et forte.Il a salué le mouvement pour faire des progrès importants au cours des dernières années, en particulier dans la construction d'une communauté sûre et très résiliente.Il a souhaité que les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays de la région, de la FICR et du CICR contribuent à la construction de la Communauté de l'ASEAN dans les trois principaux piliers que sont politique-sécurité, économie et culture-société.Il a profité de l'occasion pour remercier les délégués d'avoir recueilli des fonds pour les victimes de la tempête Doksuri dans la région centrale du Vietnam.Le directeur de l'IFRC-Asie-Pacifique, Xavier Castellanos, pour sa part, a salué la Croix-Rouge du Vietnam pour son implication croissante dans le travail humanitaire et de charité.Il a affirmé que l'IRFC-Asie-Pacifique met toujours l'accent sur le développement du rôle des pays membres, dont ceux de l'Asie du Sud-Est.Il s'est engagé à soutenir la Croix-Rouge du Vietnam et a remercié le président vietnamien d'avoir soutenu la FICR, le CICR et les sociétés concernées en Asie du Sud-Est en sa qualité de président honoraire de la Croix-Rouge du Vietnam. -VNA