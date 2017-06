Hanoi (VNA) – Le Vietnam a demandé vendredi 23 juin aux États-Unis de lever leur blocus imposé à Cuba depuis 1962, protestant contre la révision de la politique américaine à l’égard de Cuba.

Drapeau national de Cuba. Source: VietnamPlus

Le Vietnam s’oppose contre tout embargo imposé unilatéralement par un pays à un autre, a déclaré à la presse la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hàng.Le 20 juillet 2015, Cuba et les États-Unis rouvrent leurs ambassades, après cinquante-quatre ans de gel des relations diplomatiques. Depuis fin 2014 et l’annonce du rapprochement entre les deux pays, des changements ont vu le jour mais le président américain Donald Trump a menacé de revenir sur ce rapprochement historique.Le Vietnam souhaite que Cuba et les États-Unis règlent leurs différends par la négociation et le dialogue, dans un esprit de respect mutuel de l’indépendance et de la souveraineté de chaque pays, en s’orientant vers la normalisation complète de leurs relations bilatérales, dans l’intérêt légitime des deux peuples, ce qui contribue positivement au maintien de la paix, de la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a-t-elle indiqué.Dans cet esprit, le Vietnam demande aux États-Unis de lever leur embargo imposé à Cuba depuis plus de cinq décennies, a souligné la porte-parole. – VNA