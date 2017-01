Le Vietnam délivrera l’e-visa aux citoyens de 40 pays

Hanoi, 25 janvier (VNA) - Le Vietnam délivra à partir du 1er février 2017 des visas électroniques aux citoyens de 40 pays sélectionnés, a-t-on appris d’un arrêté promulgué le 25 janvier par le gouvernement.

L’Assemblée nationale du Vietnam a adopté en novembre 2016 une résolution sur l’expérimentation de la délivrance de l’e-visa d’entrée au Vietnam aux ressortissants étrangers. Photo: VNA

En vertu de ce texte, les étrangers pourront déposer leur demande de visa via le portail du Département de l’immigration du Vietnam au lieu de se rendre en personne à un organe de représentation du Vietnam à l’étranger ou à une porte frontière internationale du Vietnam.La demande se fera donc par Internet et nécessitera une récente photo numérique et les pages d’identité du passeport du candidat qui devra dûment remplir un formulaire de demande de visa d’entrée.Le règlement des frais de visa, qui sont de 25 dollars américains, s’effectuera par virement bancaire. Le temps de l’examen du dossier est fixé à trois jours à partir de la date de réception des informations et frais.Les entrées et sorties du territoire du Vietnam des ressortissants étrangers munis de ce visa s’effectueront par voie aérienne, routière et maritime. Cette expérimentation sera réalisée sur deux ans et a pour but de faciliter les démarches administratives.Jusqu’à présent, le visa est délivré par les organes diplomatiques et consulaires du Vietnam à l’étranger. Toutefois, les personnes titulaires d’une invitation des organes compétents du Vietnam ou les touristes des agences de voyage du Vietnam peuvent en demander auprès des portes frontières.L’e-visa représente une percée et une des solutions qui traduisent la direction énergique du gouvernement en matière de développement touristique. Il devrait permettre un bond en avant significatif de l’afflux touristique, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le tourisme et les secteurs qui en dépendent. – VNA