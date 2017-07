Hanoi, 19 juillet (VNA) - Le Vietnam se classe quatrième en termes de nombre d'étudiants en Australie, selon un rapport du ministère australien de l'Éducation et de la Formation.

Plus de 19.700 Vietnamiens suivaient un cursus en Australie au premier trimestre de 2017, représentant 4,1% des étudiants internationaux du pays et une augmentation de 8,7% par rapport à la même période de l'an dernier.De janvier à mars, le nombre d'étudiants étrangers en Australie a augmenté de 15% pour s'établir à 480.092. La Chine est en tête, suivie de l'Inde, de la Malaisie, du Vietnam et du Népal.Une enquête menée par le gouvernement de l'Australie en 2016 montre que la réputation des formations et de la qualité des établissements sont les deux raisons principales pour lesquelles les étudiants étrangers choisissent l'Australie.L'Australie est aussi le principal fournisseur de bourses gouvernementales pour le Vietnam. Depuis 1970, il en a offert plus de 5.800 à des étudiants vietnamiens.- CPV/VNA