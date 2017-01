Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et les Philippines ont obtenu un accord sur la prolongation de leur convention sur l’import-export du riz en 2017 et 2018.

C’est ce qu’a annoncé le ministère vietnamien de l’industrie et du commerce. Le Vietnam fournira 1 million et demi de tonnes de riz par an aux Philippines.

Notons qu’entre 2011 et 2015, les Philippines ont importé entre 500 mille et un million et demi de tonnes de riz du Vietnam, soit entre 17 et 20% du volume de riz exporté du Vietnam. -VOV/VNA