Le Vietnam continue de développer des projets de caoutchouc au Cambodge

Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le groupe du caoutchouc du Vietnam (VRG) a organisé, jeudi ​dans la capitale cambodgienne de Phnom Penh, une conférence pour ​dresser le bilan ​de 10 ans de mise en oeuvre de son programme de plantation d'hévéas.Les sociétés membres du groupe prévoient de recruter des travailleurs en grand nombre ​et leur faire suivre une formation de haute qualification.

Le projet de plantation d'hévéas au Cambodge ​conserve de bonnes perspectives dans les années à venir ​car le caoutchouc est l'un des ​secteurs clés favorisés par le gouvernement cambodgien ​en vue d’attirer davantage d'investissements.



​En dix ans, le VRG a planté plus de 90.000 ha d'hévéas, dont de 1.900 ha de caoutchouc sont désormais exploités. Avec ce projet, le groupe vietnamien a créé des emplois pour plus de 15.000 Cambodgiens.



En 2016, le VRG a construit plus de 3.000 maisons pour les travailleurs cambodgiens, et de nombreuses infrastructures ​pour le population locale. Il a également ​soutenu financièrement de plus de 3 millions de dollars des localités cambodgiennes.

Les projets du VRG ont contribué à renforcer, à maintenir, à promouvoir et à développer la belle amitié entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA