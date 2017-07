La ministre indienne des Affaires étrangères Sushma Swaraj. Photo: AFP

New Delhi (VNA) - Le 9e Dialogue de Delhi s’est ouvert mardi après-midi à New Delhi, en Inde, avec la participation de la ministre indienne des Affaires étrangères (AE) Sushma Swaraj et de plusieurs dirigeants des pays de l’ASEAN.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, accompagné d’une délégation vietnamienne, y participe et prononcera un discours important.

Dans son discours d’ouverture, la ministre indienne des AE Sushma Swaraj a souligné les efforts de son pays dans l’intensification des relations avec l’ASEAN, ce qui témoigne de la transformation de la politique indienne « S’orienter vers l’Est » à celle « Agir vers l’Est ». « L’Inde place l’ASEAN au centre de cette politique ainsi que du « rêve indien » dans le siècle de l’Asie », a-t-elle ajouté.

La chef de la diplomatie indienne a également mis en exergue les domaines de coopération majeurs dans l’avenir entre son pays et les pays de l’ASEAN dont le commerce, la connectivité et la culture, avant d’inviter les compagnies des pays aséaniens à investir en Inde.

« L’Inde et l’ASEAN doivent faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels communs », a-t-elle indiqué, en disant que les deux parties ont étroitement collaboré en la matière, notamment au Sommet Asie de l’Est), à la Conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie et au Forum maritime élargi de l’ASEAN, afin de garantir la paix et la sécurité dans la région.

Elle a affirmé que la liberté de la navigation et le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, constituent les problèmes pressants, avant de déclarer que l’Inde s’engage à coopérer avec l’ASEAN dans la navigation, l’exploitation des potentiels de l’économie maritime, dans la lutte contre le terrorisme, le piratage et la criminalité transnationale ainsi que dans la cyber-sécurité.

Le 9e Dialogue de Delhi, ayant pour thème « Relations Inde-ASEAN : édifier l’itinéraire pour 25 années à venir », a lieu les 4 et 5 mai pour discuter des questions de politique-sécurité, économie, et culture-société entre l’ASEAN et l’Inde. -VNA