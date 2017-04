Le Vietnam attache de l’importance au développement stable et durable avec la Chine

Pékin (VNA) – Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens attachent de l’importance au développement stable, sain, durable des relations de partenariat stratégique avec le Parti, l’Etat et le peuple chinois, lors d’une entrevue le 17 avril à Pékin avec le président de la Conférence consultative politique du Peuple chinois, Yu Zhengsheng.

Le vice-Premier ministre vietnamien en participation à la 10e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine a félicité des acquis de développement socioéconomique obtenus par la Chine ces derniers temps et constaté que le Vietnam et la Chine sont en période importante de l’œuvre de renouveau et de réforme et possèdent des intérêts communs dans le maintien de l’environnement de la paix, la stabilité au service du développement national.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux parties devraient maintenir les échanges et rencontres de haut rang, renforcer la confiance politique, consolider et développer des relations d’amitié traditionnelles, promouvoir vigoureusement des domaines de coopération et créer des conditions à la coopération d’intérêt commun entre les localités des deux pays.

Selon Pham Binh Minh, la maîtrise des différends, le règlement en voie pacifique des litiges en mer selon le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de mer de 1982 sont conforme aux intérêts fondamentaux et durables des deux pays et des deux peuples vietnamiens et chinois, ainsi que rapportent des avantages pour le maintien de la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Yu Zhengsheng, pour sa part, a hautement apprécié les résultats de la 10e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, affirmant que la Chine prend en considération et souhaite promouvoir les relations de voisinage amical et de coopération intégrale avec le Vietnam.

Il a également souligné la signification importante des visites entre les dirigeants de haut rang des deux pays dans le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, affirmant que la Chine est prête à œuvrer avec le Vietnam dans la renforcement de coopération dans les domaines , l’élargissement des échanges d’amitié populaire et contrôler bien des différends en mer, contribuant à maintenir la paix, la stabilité et la prospérité de la région.

Le 18 avril, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh aura une entrevue avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. - VNA