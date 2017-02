Le Vietnam améliore son environnement de l’investissement et des affaires

Photo d'illustration: internet



Hanoï (VNA) - Dans le classement de la Banque mondiale sur l’environnement des affaires en 2016, le Vietnam figurait à la 82ème place des 190 pays recensés, soit une progression de 9 rangs comparé au classement précédent.

Il s’agit du plus important progrès enregistré par le pays depuis 2008, a affirmé Mai Tien Dung, ministre et chef du Bureau gouvernemental.

D’après lui, cette année, le gouvernement continuera à perfectionner ses dispositifs réglementaires afin de faciliter la vie des entreprises et de la population.

Il proposera notamment à l’Assemblée nationale d’amender les lois relatives à l’investissement et aux affaires et rédigera une résolution sur les mesures destinées à améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité nationale en 2017. –VOV/VNA