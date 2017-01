Le Vietnam agit pour accélérer la croissance verte

La conférence de coordination sur la croissance verte, le 12 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence de coordination sur la croissance verte - Rapport de mise en œuvre de la stratégie nationale sur la croissance verte au Vietnam pendant la période 2012-2016, a eu lieu jeudi à Hanoï.

Elle était organisée par le ministère du Plan et de l'Investissement, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Selon Pham Hoang Mai, chef du Département des Sciences, de l'Éducation, des Ressources naturelles et de l'Environnement du ministère du Plan et de l'Investissement, actuellement, cinq ministères et 30 villes et provinces vietnamiennes ont suivi le plan d'action pour la croissance verte. Le Vietnam a participé à l'accord de Paris qui a été adopté le 21 novembre 2015 lors de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21)​, et pris des engagements au titre des contributions nationales pour la COP (NDC).

Le directeur adjoint de l'USAID au Vietnam, Craig Hart, a souligné l'importance de mobiliser les ressources internationales et la nécessité d'améliorer l'efficacité des mécanismes de financement domestique.

La directrice nationale du PNUD, Louise Chamberlain, a avancé ​plusieurs ​mesures visant à accélérer la mise en œuvre de la croissance verte au Vietnam. Selon elle, le gouvernement doit prendre des politiques et des engagements à long terme pour atténuer les risques pour les investisseurs, réformer les prix de l'énergie, ainsi que changer les modalités de gestion et de soutien des entreprises publiques spécialisées dans le secteur énergétique.

L'attrait de l'investissement et l'amélioration de l'efficacité de celui-ci sont ​particulièrement nécessaires pour accélérer le développement vert, a souligné Louise Chamberlain. -VNA