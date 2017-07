New York (VNA) - Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen The Phuong a affirmé l'engagement du Vietnam dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, dont l'application du Plan d'action national sur les Objectifs du Développement Durable (ODD).

Le vice-ministre vietnamien a partagé les défis qui se posent pour le Vietnam, notamment en matière des ressources humaines, lors de la séance de haut niveau du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC), tenu le 18 juillet à New York.

Selon le vice-ministre, au niveau mondial, pour parvenir aux ODD, il faut maintenir la paix et la stabilité, respecter le droit international et resserrer la coopération et l'assistance entre les pays.

Le Vietnam a donné, lors de la séance, des autres discours sur les ODD et coopéré étroitement avec les pays pour élaborer et adopter la Déclaration ministérielle reflétant les préoccupations et les intérêts des pays en développement.

En marge de la séance, le Vietnam, en coopération avec le Bangladesh, l'Italie, le Zimbabwe, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union internationale des télécommunications, a organisé un échange de vue sur les technologies de l'information et la communication et la réduction de la pauvreté.

La séance de haut niveau et le Forum politique de haut niveau pour le développement durable de l'ECOSOC 2017 a eu lieu du 10 au 20 juillet à New York avec la participation de près de 2.460 délégués des organisations internationales, non gouvernementales et entrepreneurs et experts de pays.

Les délégués ont discuté de la mise en oeuvre des ODD et l'accélération de l'application des ODD dans chaque pays, notamment dans les domaines comme la réduction de la pauvreté, le soin à la santé, la garantie de l'égalité des sexes, la construction des infrastructures, l'industrialisation durable, la conservation et l'usage durable des mers et océances. Une Déclaration au niveau ministériel a été adoptée, affirmant la détermination d'accélérer les ODD avec l'accent mis sur le développement durable et la réduction de la pauvreté.

C'est la deuxième participation du Vietnam à ces événements en tant que membre de l'ECOSOC pour le mandat 2016-2018. -VNA

