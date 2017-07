Rome, 23 juillet (VNA) – Durant son mandat de président du Comité de l’ASEAN à Rome (ACR), le Vietnam a fait des efforts pour mener à bien sa mission et assurer l’objectif de renforcer le rôle comme la position de l’Association en Italie.

Une réunion de l'ACR sous la présidence vietnamienne. Photo: VNA

C'est ce qu’ont estimé à l’unanimité les ambassadeurs de pays de l’ASEAN en Italie lors de la cérémonie de passation de la présidence tournante de l’ACR entre le Vietnam et la Thaïlande, tenue vendredi 21 juillet à l’Ambassade du Vietnam à Rome.

Durant son mandat de six mois, outre des réunions de coordination du groupe technique, l’Ambassade du Vietnam a attaché de l’importance à la promotion des relations entre l’ACR et des partenaires gouvernementaux, parlementaires et des autorités locales.

Selon l’ambassadeur vietnamien Cao Chinh Thien, l’Ambassade du Vietnam collaborera avec le nouveau président de l’ACR pour promouvoir les activités de ce comité, renforcer la solidarité et l’amitié entre les ambassades de pays de l’ASEAN à Rome.

L’ACR est établi en août 2011 et regroupe les ambassadeurs de six pays de l’ASEAN à Rome que sont l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Il a pour mission de coordonner la position, les activités et promouvoir l’image comme le prestige de l’ASEAN. -VNA