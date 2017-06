Les membres du Comité de l'ASEAN à Pretoria. Photo: VNA

Pretoria, 29 juin (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Vu Van Dung, a transmis le poste de président du Comité de l'ASEAN à Pretoria (APC) à l'ambassadeur d'Indonésie.



Lors d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'ASEAN en Afrique du Sud à la fin de son mandat en tant que président de l'APC, Vu Van Dung a passé en revue les activités du comité au cours des six derniers mois, y compris les réunions de l'APC, la Journée sportive et familiale de l'ASEAN et les tournois de golf pour les bureaux des attachés militaires d​u Conseil.



Les membres de l'APC ont discuté de mesures spécifiques pour intensifier leur coopération, sensibiliser le public à l'ASEAN et promouvoir les relations entre ​ce​tte entité régionale et l'Afrique du Sud.



En conséquence, l'APC se coordonnera avec le pays hôte pour organiser la célébration du cinquant​enaire de l'A​ssociation lors de la journée de l’ASEAN (8 août) et les programmes d'échange entre l’APC et les représentants de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).



Parallèlement, le comité appellera les entreprises à participer à Africa-ASEAN Business Expo (AABE) qui se tiendra à Johannesburg à la fin de cette année et à accroître les échanges entre les pays de l'ASEAN et l'Afrique du Sud.



Lors de la réunion, les ambassadeurs de l'APC ont apprécié les contributions apportées par l'Ambassade du Vietnam et l'Ambassadeur Vu Van Dung en particulier au cours du dernier mandat.



Ils ont également exprimé leur soutien à l'ambassadeur indonésien en tant que nouveau président de l'APC afin d'organiser des activités plus significatives pour renforcer les liens entre l'ASEAN et l'Afrique du Sud ainsi que les autres pays ​du continent africain. -VNA