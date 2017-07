Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE, Pham Binh Minh (Centre), participe au 9e Dialogue de Delhi en Inde. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE, Pham Binh Minh, en visite officielle en Inde, a participé le 5 juillet à New Delhi à une table ronde des entreprises vietnamiennes et indiennes.

La table ronde, organisée par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Inde et l'ambassade du Vietnam, a attiré les représentants de 20 entreprises indiennes de premier plan comme TATA, ONG Videsh Ltd, Phamexcil India, Wipro Ltd.

Avec une économie en forte croissance, un secteur industriel en développement demandant un grand volume de capitaux et de hautes technologies, le Vietnam est un marché prometteur pour les investisseurs étrangers, dont​ indiens. "Les bonnes relations politiques sont ​le socle de la coopération économique", a estimé Pham Binh Minh.

Il a souhaité accueillir davantage d'entreprises indiennes venues investir au Vietnam, notamment dans l'aviation, le chemin de fer, l'énergie et les énergies renouvelables, l'agriculture high-tech, les services, la logistique, le tourisme, la pharmacie et le textile-habillement.

Les représentants des entreprises indiennes ont affirmé leur souhait d'investir au Vietnam dans les domaines où l'Inde dispose d'atouts tels que les énergies renouvelables, la pharmacie, l'agriculture, les technologies de l'information et les services. Le Vietnam affiche un important potentiel en termes de coopération et d'investissement. Cependant, le gouvernement vietnamien doit s'intéresser à la création d'un environnement de l'investissement plus ouvert, avec la simplification des formalités de délivrance de la licence et douanières.

Pham Binh Minh a ​entendu les opinions des entreprises indiennes et s'est engagé à accélérer la réforme et le perfectionnement du système juridique et des politiques, avec la priorité accordée au secteur privé et à l'investissement étranger, ainsi qu'à l'amélioration de la compétitivité.

Auparavant, le 4 juillet, Pham Binh Minh s'est rendu à l'ambassade du Vietnam. S'adressant au personnel de l'ambassade, il a souhaité ​voir l'organe de représentation du pays apporter des contributions actives aux relations avec l'Inde, notamment pour parvenir à 15 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2020. -VNA