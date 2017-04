Le Vietnam à la Foire internationale du tourisme et de la culture en Bulgarie

Le stand vietnamien à la Foire internationale du tourisme et de la culture en Bulgarie. Photo: CPV.



Hanoi (VNA) - L’Ambassade du Vietnam en Bulgarie a participé à la 14e Foire internationale du tourisme et de la culture, du 6 au 8 avril, dans la ville de Veliko Tarnovo, en Bulgarie.L’événement ​était organisé par le Ministère bulgare du Tourisme, en collaboration avec l’Association bulgare des Hôtels et Restaurants, et ​l'Association du Tourisme et des Agences de voyage.Il a attiré la participation de plus de 70 exposants, représentant des ambassades en Bulgarie, des organisations non gouvernementales, des musées et des agences de voyage.Le stand vietnamien a exposé à cette occasion des documents, des photos, des vidéo-clips… sur la beauté de la terre, de l’homme, de la culture, ainsi que des destinations attrayantes du Vietnam.En visitant le stand du Vietnam, le ministre bulgare du Tourisme, Stella Baltova a exprimé ses bons sentiments à l’égard du Vietnam en souhaitant ​que celui-ci continue d’obtenir de nouveaux succès dans son processus de développement national, et plus particulièrement, de son tourisme.En marge de cette foire, des représentants de l’ambassade du Vietnam ont rencontré des dirigeants du Conseil de la ville de Veliko Tarnovo pour accélérer la signature de l’Accord de l’établissement de l’amitié et de la coopération entre les deux anciennes capitales que sont la ville bulgare de Veliko Tarnovo et la ville vietnamienne de Huê. -NDEL/VNA