​La foire commerciale internationale SAITEX-Afrique du Sud 2017 se déroule du 25 au 27 juin à Johannesburg. Photo : VNA

Johannesburg (VNA) - Le Vietnam participe à la 24e foire commerciale SAITEX, qui s’est ouverte dimanche, 25 juin, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Les entreprises vietnamiennes y présentent des produits agricoles, du poivre, des meubles, des produits ménagers. A noter que la valeur des échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’Afrique du Sud a dépassé le milliard de dollars.

Près de 600 entreprises venues d’une trentaine de pays et territoires d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine participent à ​cet événement, qui se poursuit jusqu’au mardi 27 juin.

La foire commerciale SAITEX est l'événement commercial international annuel le plus important de l’Afrique. Elle est organisée dans le but de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre l’Afrique du Sud ​et les autres pays dans et hors du continent africain dans divers domaines. -VNA