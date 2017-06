Manille (VNA) – Le général Pham Ngoc Minh, chef d’État-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, conduisant une délégation, participe à la 14e Conférence sur les politiques de sécurité du Forum régional de l'ASEAN (ASPC14) qui a commencé le 29 juin à Manille, aux Philippines.

Lors de la première séance de discussion, les officiels de la défense ont partagé leurs points de vue sur les problèmes de sécurité importants de la région, notamment des tensions dans la péninsule coréenne, de la menace du terrorisme et des différends en mer Orientale.

Les participants ont réaffirmé la nécessité de promouvoir ​une coopération substantielle sur la base d'une participation active aux mécanismes de coopération de l’ASEAN, dont l’ADMM+, l’ARF et l’EAS, afin de faire face efficacement aux défis de sécurité transnationaux.

Plusieurs interventions présentées lors de cette conférence ont estimé que la sécurité maritime, et plus particulièrement les litiges en mer Orientale, constituaient des défis en termes de sécurité régionale, appelant les parties concernées à les ​procéder de manière pacifique, sur la base du respect du droit international, notamment de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et les engagements régionaux comme la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale, et ce en vue de parvenir au Code de conduite en mer Orientale.

Le général de corps d’armée Pham Ngoc Minh, chef adjoint d’Etat major de l’Armée populaire du Vietnam, a estimé que malgré le maintien de l’environnement de paix, la stabilité, la région connaît des évolutions rapides et complexes et des éléments complexes comme la situation en Asie du Nord-Est, les affaires intérieure de certains pays, les catastrophes naturelles, le pirate, le terrorisme, les litiges en mer Orientale…

Il a estimé que la question ​de la mer Orientale est actuellement complexe, provoquant des préoccupations profondes à l’ASEAN et à la communauté internationale, affirmant que la position du Vietnam est de régler les différends en mer Orientale ​par la voie pacifique, sur la base du droit international, du respect des procédures diplomatiques et juridiques, de la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration de conduite des parties en mer Orientale (DOC), en vue de parvenir à la signature du Code de conduite en mer Orientale (COC).

Concernant la situation de la piraterie dans la région, le Vietnam appelle les pays à ​faire davantage preuve de responsabilité, de partager les efforts dans la lutte ​contre les pirates ​à travers les mécanismes de coordination et de partage d'informations, d’échanges d'expériences, ainsi que la réalisation de patrouilles conjointes afin de mettre fin à ce fléau.

S'agissant du terrorisme, le Vietnam a partagé les inquiétudes de plusieurs pays devant sa ​montée dangereuse, et est prêt à coopérer étroitement pour traiter efficacement ce véritable défi à la sécurité.

Le Vietnam apprécie que les mécanismes de coopération de l’ASEAN au sein de l'ADMM, l’ADMM +, l’ARF, l’EAS continueront de jouer un rôle important dans la promotion de la coopération d​ans la défense et la sécurité dans la région, ainsi qu'au contrôle des conflits et au renforcement de la confiance.

Les pays membres de l’ASEAN doivent promouvoir activement la coopération bilatérale dans la défense, ​en considér​ant celle-ci comme la base de l'amélioration de l'efficacité de la coopération multilatérale dans la défense et la sécurité.

L’ASPC, une conférence ​relevant des activités de défense annuelles de l’ARF, est organisé alternativement. Créée le 25 juillet 1994 en Thaïlande, l’ARF compte actuellement 27 pays, les dix membres de l’ASEAN, ses dix partenaires de dialogue (Australie, Canada, Chine, Inde, Union européenne, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et Etats-Unis), un observateur (Papouasie-Nouvelle-Guinée), ainsi que la République démocratique populaire de Corée, la Mongolie, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Timor-Leste. -VNA