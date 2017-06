Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Uong Chu Luu (gauche) à la réunion. Photo: VNA

Séoul (VNA) –​ Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Uong Chu Luu, à la tête d’une délégation de députés vietnamiens, a participé à la deuxième réunion des présidents des parlements Asie-Europe (MSEAP), en République de Corée.

Ayant pour thème «Renforcer la coopération interparlementaire pour la prospérité commune de l’Asie et de l’Europe », la réunion était coprésidée par le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, et le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Chung Sye-kyun.

Dans son discours prononcé lors de la réunion, Uong Chu Luu a souligné les changements fondamentaux de l'Humanité lors du XXIe siècle. Outre des réalisations impressionnantes obtenues dans les sciences, les technologies et l'économie, l'homme doit faire face aux changements climatiques, à une explosion de la démographie mondiale, à le surexploitation des ressources naturelles.

Dans ce contexte, les pays d'Asie-Europe doivent accélérer leur intégration et coopération intersectorielle pour régler ensemble les défis et protéger les intérêts légitimes des pays, dans le respect du droit international.

Avec une cinquantaine d'années de succès en matière d'intégration régionale, la Communauté de l'ASEAN est prête à partager ses expériences. La communauté continuera ​d'élever son rôle central en Asie-Pacifique, promouvoir les relations politiques, économiques et de sécurité afin de répondre aux intérêts des pays membres.

Il a insisté sur la politique extérieure du Vietnam ainsi que sa volonté d'être actif dans l'intégration régionale et mondiale. Le pays souhaite coopérer étroitement avec les pays d'Asie-Europe dans l'éducation et la formation, les sciences, les techn​ologies... Le Vietnam est prêt à soutenir les initiatives de coopération interrégionale pour partager des expériences et des ressources pour un développement commun. L'Assemblée nationale du Vietnam souhaite coopérer avec les organes législatifs des pays d'Asie-Europe pour perfectionner son système juridique, a déclaré le dirigeant vietnamien.

A cette occasion, Uong Chu Luu a proposé le renforcement des ​relations économiques régiona​les et interrégiona​les, du système de commerce multilatéral, des infrastructures, du transfert des sciences et des technologies, de la protection de l'environnement et de l'adaptation aux changements climatiques, de l'élargissement des échanges culturels...

La réunion des présidents des parlements Asie-Europe a attiré 27 délégations de pays d'Asie et d'Europe. Elle a adopté ​la déclaration commune de Séoul ​de 10 points, qui souligne le rôle des organes législatifs, la coopération interparlementaire, ainsi que celle dans les échanges populaires et le développement des ressources et de l'énergie.

La déclaration soutient les dialogues pour le processus d'intégration économique du monde, les activités de l'ONU et de l'Union interparlementaire dans la résolution des défis. Elle aborde la possibilité de la signature d'un accord cadre ​de coopération interparlementaire avec la création d'un secrétariat. -VNA