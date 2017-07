Bangkok (VNA) - "Le Vietnam prend toujours en haute considération les relations entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE), les deux organisations importantes en Asie du Sud-Est et en Europe partageant les mêmes intérêts et la même vision sur le développement de la région et du monde", a déclaré le vice-ministre vietnamien des AE Nguyen Quoc Dung.

Dans son discours prononcé lors de la 24e réunion des hauts officiels ASEAN-UE, tenue à Bangkok (Thaïlande), le vice-ministre vietnamien a soutenu les points de vue du Vietnam et de l'UE de poursuivre leur coopération ainsi que promouvoir la tendance de multilatéralisation, la connexion régionale, la libéralisation du commerce et le respect du droit international.

Les deux parties doivent édifier une communauté au service du peuple et créer un environnement optimal au développement de l'ASEAN et de l'UE et à leur coopération. Dans cet esprit, l'UE doit soutenir le rôle central de l'ASEAN, l'aider à édifier sa communauté en basant sur le droit, promouvoir les dialogues, la coopération, la diplomatie préventive et la prévention conflits.

A propos de la question de la Mer Orientale, Nguyen Quoc Dung a tenu en haute estime la position de l'UE et demandé à l'UE de soutenir le règlement des litiges par des mesures pacifiques dans le respect du droit international, des processus juridiques et diplomatiques, d'accélérer l'application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et de parvenir bientôt au Code de conduite en Mer Orientale.

La 24e réunion des hauts officiels ASEAN-UE, a eu lieu les 5 et 6 juillet à Bangkok (Thaïlande), ​sous l'égide conjoint du secrétaire permanent du ministère thaïlandais des AE, Busaya Mathelin et du chef du Département d'Asie-Pacifique de l'UE, Gunnar Wiegand.

Les hauts officiels aséaniens et européens ont souhaité porter les relations ASEAN-UE au niveau de partenariat stratégique et se sont convenus d'approfondir leur relations dans la sécurité maritime, la sécurité du réseau, la gestion des frontières, la lutte contre le terrorisme, la traite humaine, l'immigration illégale.

L'UE s'est engagée à accélérer la signature et l'achèvement des négociations des Accords de libre-échange (ALE) avec les pays membres de l'ASEAN, dans l'immédiat, avec le Vietnam et Singapour, et puis la Thaïlande, l'Indonésie, ce afin de parvenir à l'ALE ASEAN-UE.

L'ASEAN a estimé les programmes d'assistance de l'UE dans la facilité du commerce, l'éducation, le développement des PME, la réduction des écarts de développement, l'application des hautes technologies.

L'ASEAN a souhaité l'achèvement du Plan d'action pour la période 2018-2022 pour créer un cadre juridique pour la coopération bilatérale plus efficace. -VNA

