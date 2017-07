Le Vietnam a exporté 2,8 millions de tonnes de riz en 6 mois

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a exporté 2,8 millions de tonnes durant le premier semestre de cette année 1,2 milliard de dollars, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Après une période atone, les exporations de riz vietnamien ont repris des couleurs durant le premier semestre de l'année, ici au port de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ce bilan représente une hausse de 6,3% en volume et de 4,9% en valeur par rapport à la même période de 2016, a-t-il précisé.



La Chine est restée le premier débouché du riz vietnamien au cours des six premiers mois de l’année, avec 46,5% des exportations vietnamiennes, suivie de loin par les Philippines avec 8,6%.



En 2016, le Vietnam avait exporté près de 4,9 millions de tonnes de riz, soit 25,5% de moins qu’en 2015. Cette année, le pays vise plus de 5 millions de tonnes. – VNA