Le Vietnam œuvre pour promouvoir la solidarité et la centralité de l’ASEAN

Hanoi, 22 décembre (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé sa coopération étroite avec les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir sa solidarité et sa centralité, un an après la création de sa Communauté.

Dans la nouvelle période de développement de l’ASEAN, le Vietnam oeuvrera étroitement avec les pays membres pour matérialiser les priorités de l’édification de la Communauté basée sur les trois piliers : politique-sécurité, économie et société-culture, a indiqué l’ambassadeur et chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, Nguyên Hoành Nam.Nos efforts visent aussi à déployer efficacement les initiatives sur la connexion et la réduction des écarts de développement qui viennent d’être approuvées dans la capitale laotienne Vientiane par les hauts dirigeants de l’ASEAN, et à réaliser pleinement nos engagements en matière de construction de la Communauté, a-t-il indiqué.Les dix pays du bloc régional ont signé le 22 novembre 2015 la Déclaration de Kuala Lumpur sur la création de la Communauté de l’ASEAN en 2015 et la Déclaration de Kuala Lumpur sur la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2025, un événement historique marquant une étape significative dans son histoire presque cinquantenaire.

L’ASEAN est devenue ainsi la 3e association régionale que compte le monde, les deux premières étant l’Union européenne et l’Union africaine. Le fait de se constituer en communauté devrait apporter aux pays membres de l’ASEAN de nombreuses opportunités de développement économique.

Les dirigeants de l'ASEAN lors de la signature de la Déclaration de Kuala Lumpur 2015 sur la création de la Communauté de l'ASEAN. Photo: Xinhua/VNA

Le but est de mettre en place un marché commun de plus de 600 millions d’habitants pour un PIB total de 3.000 milliards de dollars, mais surtout de créer une vaste zone de production dans laquelle les marchandises, les services, les investissements, les capitaux et les travailleurs qualifiés pourront librement circuler.En 2017, l’ASEAN célébrera le 50e anniversaire de sa fondation, le Vietnam prévoit de se coordonner avec les pays, dont les Philippines en tant que président tournant de l’association, sur l’organisation des célébrations, dans le but d’élever la prise de conscience communautaire et d’approfondir davantage les liens étroits qui unissent les peuples de l’ASEAN, a fait savoir le diplomate.Dans le contexte où la situation régionale et internationale connaît des évolutions complexes, le Vietnam continuera de se coordonner étroitement avec les pays membres de l’ASEAN afin de maintenir la solidarité et promouvoir davantage la centralité du bloc régional dans le traitement des défis régionaux pour garantir la paix et la sécurité, et en même temps d’approfondir les relations entre l’ASEAN et ses partenaires, a-t-il souligné.L’ambassadeur Nguyên Hoành Nam a également indiqué le Vietnam est déterminé à bien assumer simultanément les trois rôles en 2017 : coordinateur des relations ASEAN-Inde, président du groupe de travail sur l’Initiative d’intégration de l’ASEAN (IAI Task Force) et coordinateur des relations ASEAN-Alliance du Pacifique.L’ASEAN, qui a été fondée en 1967, regroupe Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. - VNA