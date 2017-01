Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh rencontre la presse à l’occasion du Tet du Coq

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a salué les contributions importantes de la presse aux affaires extérieures de l'année dernière lors d'une rencontre tenue le 20 janvier à Hanoi avec des représentants des organes de presse du pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo . VOV

Il a apprécié les services professionnels et excellents des organes de presse nationale ces dernières années, ​estimant qu'ils ont couvert de manière rapide et complète ​les activités extérieures du Parti et de l’Etat ainsi que ​promu l'image du Vietnam ​à l'internationa​l.



La presse ​s'est également coordonnée étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour le maintien d’un environnement pacifique et stable, la lutte pour la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie, a-t-il ajouté.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a exhorté les organes de presse à continuer ​de valoriser ​ces acquis en 2017, année où se dérouleront de nombreux événements diplomatiques importants, dont le Sommet de l’APEC.

Les représentants des agences de presse participantes ont également affirmé les relations et la coordination de plus en plus efficaces entre les organes de presse et le secteur diplomatique.

Ils ont promis de se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères pour contribuer au développement national intégral.-VNA