New Delhi, 4 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et le ministre indien des Affaires étrangères, Mme Sushma Swaraj, ont réaffirmé leur souhait et détermination à continuer à élargir les relations bilatérales pour être à la hauteur du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Pham Binh Minh et le ministre indien des AE, Mme Sushma Swaraj. Photo : VNA

Lors de leur entretien le 4 juillet à New Delhi dans le cadre de la visite officielle du 3 au 5 juillet du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, les deux parties se sont félicitées du développement solide des relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Inde qui ont établi des relations diplomatiques en 1972.

L’établissement d'un partenariat stratégique en 2007 et d’un partenariat stratégique intégral en 2016 a montré une forte confiance politique entre les deux pays, créant un cadre important pour renforcer la coopération dans la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l'économie, le commerce, les sciences et technologies, la culture et l'éducation, ont dit les deux chefs de la diplomatie.

Les deux parties ont également convenu de diverses mesures pour favoriser la coopération bilatérale dans de différents domaines.

Dans le domaine économique, M. Pham Binh Minh et Mme Sushma Swaraj ont souligné la nécessité de prendre des mesures plus efficaces pour aider le Vietnam et l'Inde à devenir les partenaires importants.

Ils ont convenu que le sous-Comité sur la coopération commerciale Vietnam-Inde devrait convoquer prochainement une réunion pour rechercher des mesures d'accroître le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020.

Ils ont également convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de l'accord de libre-échange ASEAN-Inde et de collaborer avec les pays régionaux pour accélérer et finaliser le Partenariat économique global régional (RCEP).

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a noté que l'investissement indien au Vietnam a atteint 722 millions de dollars, se classant au 26ème rang parmi 119 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam, exprimant son espoir que l'Inde deviendra bientôt l'un des principaux investisseurs au Vietnam.

Le Vietnam souhaite l’augmentation de la participation de ses entreprises dans les initiatives de l'Inde, dont «Make in India», «Digital India» et «Skill India», a-t-il déclaré.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans des domaines prometteurs, tels que le développement de logiciels, l'informatique, les secteurs bancaires et financiers, la logistique, la fabrication mécanique, les textiles et habillements, l'énergie et les énergies renouvelables et les produits pharmaceutiques.

Elles ont affirmé le renforcement de la coopération en matière de formation et de recherche scientifique, ainsi que les échanges culturels et populaires..

La partie indienne s'est engagée à continuer de fournir des bourses d'études au Vietnam et à aider le Vietnam à mettre en œuvre des projets visant à restaurer et à préserver les tours Cham à My Son.

Le Vietnam et l’Inde ont également souligné la nécessité de maintenir un partenariat dans la sécurité, la défense avec l'Inde, des programmes de formation et de soutien technique, ainsi que la fourniture de crédit préférentiel et la coopération pour faire face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.

M. Pham Binh Minh et Mme Sushma Swaraj ont discuté des questions régionales internationales d'intérêt commun, affirmant travailler étroitement dans les forums régionaux et internationaux auxquels les deux pays sont membres.

En tant que pays coordinateur pour les relations ASEAN-Inde en 2015-2018, le Vietnam soutient l'Inde pour renforcer la coopération intégrale et une connectivité plus étroite avec l’ASEAN et avoir des contributions positives en tant que pays puissant en Asie, a déclaré Pham Binh Minh.

Mme Sushma Swaraj a réaffirmé l'engagement de l'Inde à mettre en œuvre plus vigoureusement la politique de l'Inde "Agir vers l'Est" (Act East), qui place l'ASEAN en général et le Vietnam en particulier comme un objectif majeur.

Les deux parties ont réaffirmé la coopération dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation maritime dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Elles ont souligné les principes du respect du droit international et du règlement des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, à la Charte des Nations Unies et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

À l’issue de l’entretien, M. Pham Binh Minh et Mme Sushma Swaraj ont signé un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral en 2017-2020.

Le même jour, Pham Binh Minh a effectué une visite de courtoisie au vice-président et président du Sénat Hamid Ansari et a reçu le ministre de la Défense et aussi le ministre des Finances Arun Jaitley.

Le vice-président indien Hamid Ansari a salué les relations d’amitié chaleureuse et de partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde a exprimé sa conviction que la visite du vice-Premier ministre Pham Binh Minh contribuera considérablement à la mise en œuvre du partenariat stratégique intégrale.

Pour sa part, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam prend en considération l'amitié traditionnelle avec l'Inde, ainsi le soutien indien du gouvernement et du peuple indiens pour le Vietnam dans la lutte pour l'indépendance nationale d’hier et l’œuvre de construction nationale d’aujourd’hui.

Il a affirmé que son ministère travaillera avec les ministères et les secteurs indiens pour stimuler la coopération entre la politique, l'économie, le commerce, la défense, la sécurité, la culture, l’éducation, les sciences et technologies, et d'autres champs prometteurs.

Le même jour, Pham Binh Minh a reçu le consul honoraire du Vietnam au Népal Rajesh Kazi Shrestha et plusieurs entrepreneurs népalais.

Le consul honoraire Rajesh Kazi Shrestha a exprimé son honneur d'assumer la tâche de promouvoir les échanges entre les peuples, de relier les entreprises et de protéger les citoyens vietnamiens au Népal lorsque le Vietnam n'a pas encore officiellement ouvert un bureau de représentation dans le pays.

Pham Binh Minh s’est réjoui de constater que les relations Vietnam-Népal continuent d’avoir des développements positifs, en saluant les efforts et contributions du consul honoraire à la promotion de la coopération Vietnam-Népal. - VNA