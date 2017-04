Le vice-PM Vuong Dinh Hue travaille avec les dirigeants de BNP Paribas sur l'actionnarisation

Le vice-PM Vuong Dinh Hue et le directeur général de BNP Paribas pour l’Asie-Pacifique, Christian de Charnace. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et des dirigeants ministériels et de sect​eurs du Vietnam ont travaillé mardi à Hanoi avec Christian de Charnace, directeur général de BNP Paribas pour l’Asie-Pacifique sur l'actionnarisation et le désinvestissement des entreprises publiques.

Christian de Charnace a déclaré que sa banque avait participé à des consultations ​pour de nombreuses opérations de privatisation en France et était le consultant pour la vente des actions de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air.

« Au Vietnam, le solde créditeur de BNP Paribas est d’environ 300 millions de dollars », a-t-il annoncé.

Christian de Charnace a également donné des conseils sur la manière d'évaluer les entreprises publiques, les investisseurs stratégiques, le rôle des consultants dans l’actionnarisation des entreprises publiques, la classification des titres, entre autres.

Selon le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, les recommandations de cette institution financière française seront très utiles pour le gouvernement vietnamien dans l’élaboration et le perfectionnement des politiques et des lois relatives à l’actionnarisation, ainsi que le désinvestissement des entreprises publiques. -VNA