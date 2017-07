Hanoi, VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Huê a eu mercredi 19 juillet à Jakarta des séances de travail avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi et le ministre indonésien du Commerce Enggartiasto Lukita.

Le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Huê et la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Photo : VOV

Il a affirmé que l’établissement des relations de partenariat stratégique entre les deux pays en 2013 a ouvert un nouveau chapitre de coopération et conduit les liens bilatéraux à se développer tant en largeur qu’en profondeur.Il a proposé aux deux parties de continuer de promouvoir leurs relations d’amitié et de partenariat stratégique par la multiplication des visites de haut niveau dans les temps à venir, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et impulser vigoureusement leur coopération multiforme.Les deux parties ont noté avec satisfactions le développement continu et exponentiel de leur coopération, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a proposé aux deux parties de préparer activement la 7e réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique dans le courant de cette année.Cette réunion devra discuter des mesures de coopération concrètes, notamment celles visant à porter les échanges commerciaux entre les deux pays à 10 millards de dollars en 2018.Le Vietnam va créer des conditions favorables pour encourager les entreprises indonésiennes à s’implanter sur son sol, a-t-il affirmé, proposant en même temps à l’Indonésie de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes, en particulier dans l’exportation du riz et la coopération pétrolière.Le dirigeant vietnamien a remercié le ministère indonésien des Affaires étrangères pour sa collaboration active dans le récent rapatriement de 695 pêcheurs vietnamiens arrêtés en Indonésie, et convenu d’impulser la coopération maritime et de pêche.La ministre Retno Marsudi a affirmé coopérer avec le Vietnam pour accélérer les négociations en vue d’un accord sur la délimination de la zone économique exclusive enchevêtrée entre les deux pays.Elle a indiqué que l’Indonésie est d’accord de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans le problème de Mer Orientale afin d’assurer le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans la région.La cheffe de la diplomatie indonésienne a également souligné l’attachement de son pays au règlement pacifique des différends, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. – VNA