Bratislava (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a effectué les 20 et 21 septembre une visite de travail en Slovaquie.

Il s’est entretenu le 21 septembre avec le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a participé à un échange de vue sur la promotion de l’investissement du Vietnam ​dans ce pays d'Europe centrale et a rencontré des dirigeants d’entreprises slovaques de premier plan.

​Lors de l’entretien avec le dirigeant slovaque, Vuong Dinh Hue a affirmé prendre en haute considération le développement des relations d’amitié traditionnelles ​avec ce pays. Il a demandé à la Slovaquie de soutenir les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Robert Fico s’est, de son côté, déclaré satisfait des réalisations du Vietnam dans son processus de développement. Il a promis de stimuler les relations entre le Vietnam et l’UE, dont l’accélération de la signature et de la ratification de l’accord de libre-échange Vietnam-UE. Il a demandé de renforcer les échanges entre les deux peuples, notamment entre les jeunes pour resserrer les liens bilatéraux.

Il a tenu en haute estime les contributions actives de la diaspora vietnamienne en Slovaquie, affirmant créer les conditions optimales à leur insertion dans la société slovaque.

Le vice-PM Vuong Dinh Hue (2e à droite) lors d'un échange de vue avec des dirigeants d'entrerpises slovaques. Photo: VNA



Lors de l’échange de vue sur la promotion de l’investissement du Vietnam, attirant plus de 100 entreprises slovaques, d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, Vuong Dinh Hue a présenté les acquis socio-économiques, les orientations de développement, les politiques prioritaires et d’encouragement de l’investissement du Vietnam.

Il a encouragé les entreprises slovaques à venir investir sur son sol dans les secteurs de l’automobile et des pièces détachées, de la mécanique, des équipements industriels, de l’électronique et des infrastructures. Il a aussi présenté les produits phares du Vietnam, notamment les produits agricoles et aquatiques, pour donner plus de choix aux consommateurs slovaques, ce afin de parvenir à un milliard de dollars de commerce bilatéral dans l’avenir.

Prenant la parole, le ministre slovaque de l’Économie, Peter Ziga a cité l’exemple de groupe vietnamien FPT, en opération avec succès en Slovaquie, tout en demandant un élargissement de ce modèle d’investissement.

En marge de cet événement, le vice-Premier ministre vietnamien a rencontré des dirigeants d’entreprises de premier plan de Slovaquie, dont le président du groupe Slavia Capital, Peter Gabalec, et le directeur général de l’E-group Anton Bielik. Il a souhaité que ceux-ci deviennent des investisseurs stratégiques pour stimuler l’investissement slovaque au Vietnam.

Les deux parties ont discuté des projets potentiels dans l’industrie high-tech, l’industrie électronique, les énergies renouvelables, l’agriculture high-tech et les technologies de l’information.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue s’est rendu à l’ambassade du Vietnam dans ce pays et a rencontré des représentants de la communauté des Vietnamiens en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne et en Hongrie. -VNA