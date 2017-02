Le vice-PM Vu Duc Dam reçoit le président du quotidien japonais Asahi Shimbun

Hanoi, 5 février (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam qui a reçu samedi 4 février à Hanoi le président du grand quotidien japonais Asahi Shimbun, Masataka Watanabe, a qualifié ce journal d’une passerelle entre le Vietnam et le monde.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (à gauche, au centre) reçoit le président du quotidien japonais Asahi Shimbun, Masataka Watanabe, le 4 février à Hanoi. Photo : VNA

En présentant les images d’un Vietnam amical, épris de paix et de justice, le Asahi Shimbun a servi de passerelle importante qui rapproche davantage le Vietnam et le monde, s’est-il félicité.



Le Asahi Shinbun est également une passerelle importante qui a aidé le Vietnam et le Japon à approfondir leur compréhention mutuelle, resserrant ainsi leur partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie, a-t-il ajouté.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que la prochaine visite officielle au Vietnam de l’Empereur du Japon et de son épouse, et celle au Japon du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc contribueront à renforcer les activités d’échange à tous les niveaux et à consolider les bases du développement des relations bilatérales.



Fondé en 1879 à Ōsaka, le Asahi Shimbun (littéralement Journal du Soleil-Levant) est un des grands quotidiens nationaux japonais. Avec un tirage de huit millions d’exemplaires, il est le deuxième journal le plus lu dans le monde après un autre quotidien japonais, le Yomiuri Shinbun. – VNA