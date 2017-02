Le vice-PM Vu Duc Dam reçoit le président du quotidien japonais Asahi Shimbun

Hanoi, 5 février (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam qui a reçu samedi 4 février à Hanoi le président du grand quotidien japonais Asahi Shimbun, Masataka Watanabe, a qualifié ce journal d’une passerelle entre le Vietnam et le monde.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (à gauche, au centre) reçoit le président du quotidien japonais Asahi Shimbun, Masataka Watanabe, le 4 février à Hanoi. Photo : VNA

En présentant les images d’un Vietnam amical, épris de paix et de justice, l’Asahi Shimbun a servi de passerelle d’information importante qui rapproche davantage le Vietnam et le monde, s’est-il félicité.



L’Asahi Shinbun est également une passerelle importante qui a aidé le Vietnam et le Japon à approfondir leur compréhention mutuelle, resserrant ainsi leur partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie, a-t-il ajouté.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que la prochaine visite officielle au Vietnam de l’Empereur du Japon et de son épouse, et celle au Japon du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc contribueront à renforcer les activités d’échange à tous les niveaux et à consolider les bases du développement des relations bilatérales.

Il a émis le voeu de voir des journalistes d’Asahi Shimbun relayer aux Japonais comme au monde entier les performances socio-économiques du Vietnam et ses contributions à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement international.



Masataka Watanabe a répondu que les correspondants de son journal au Vietnam avaient écrit des artistes très positifs sur le pays. L’Asahi Shimbun souhaite continuer d’apporter sa part à la promotion de l’amitié et de la coopération multisectorielle entre le Japon et le Vietnam, a-t-il déclaré.

L’Asahi Shimbun (littéralement Journal du Soleil-Levant) fut fondé en 1879, dans la ville d’Osaka. Porté toujours vers l’avant par son credo "La vie a besoin de nouvelles", ce journal a toujours su négocier les difficiles virages de l’histoire.

Véritable institution, le journal emploie aujourd’hui près de 2.700 personnes dans ses quatres principaux locaux situés respectivement à Tokyo, Osaka, Seibu et Nagoya dont près de 800 journalistes. Pour assurer le suivi pertinent de l’actualité internationale, il emploie une cinquantaine de correspondants permanents.

L’un des grands quotidiens nationaux japonais, l’Asahi Shimbun est aussi le deuxième journal le plus lu dans le monde après un autre quotidien japonais, le Yomiuri Shinbun. - VNA