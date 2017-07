Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s'adresse à la communauté vietnamienne à Singapour. Photo : daidoanket.vn

Singapour (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a hautement apprécié le rôle de la communauté vietnamienne à Singapour en tant que passerelle d'amitié et de coopération entre les deux pays, lors d'une visite à l'ambassade vietnamienne à Singapour, le 15 juillet.A cette occasion, le vice-Premier ministre permanent a déclaré qu'il espérait que chaque membre de la communauté​ ​fait valoir l'esprit de solidarité et d'entraide pour préserver l'identité culturelle vietnamienne et contribuer à la prospérité du pays hôte.Il a également demandé à la communauté vietnamienne à Singapour de contribuer au développement de leur pays d'origine en utilisant leurs connaissances et leurs expériences.Le vice-Premier ministre permanent a présenté la situation socio-économique du pays, et la mise en œuvre des politiques de l'État, en particulier dans la construction d'un gouvernement ​facilitateur, en maintenant la stabilité politique, l'accélération de l'intégration économique et la défense de la souveraineté territoriale.Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh effectue une visite officielle à Singapour du 13 au 15 juillet à l'invitation sur l’invitation de son homologue singapourien Teo Chee Hean.Durant son séjour, Truong Hoa Binh s’est entretenu avec le vice-Premier ministre singapourien Teo Chee Hean, a rencontré le président singapourien Tony Tan Keng Yam, le Premier ministre Lee Hsien Loong et le président de la Cour suprême Sundaresh Menon. Il a aussi travaillé avec différents organes singapouriens...-VNA