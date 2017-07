La réception entre le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh et l'ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong Siow Ping. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a reçu le 6 juillet à Hanoï l'ambassadrice de Singapour au Vietnam, Catherine Wong Siow Ping.

Lors de la réception, il s’est déclaré convaincu que Catherine Wong Siow Ping ​prendra de nombreuses initiatives pour contribuer aux relations bilatérales.



Il s’est ​félicité du bon développement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, avant de déclarer que la confiance et la compréhension bilatérales ont été ​bâties ​sur les visites régulières entre les dirigeants et les hauts officiels des deux pays.



Pour sa part, l'ambassadrice Catherine Wong Siow Ping a annoncé que Singapour était toujours disposée à soutenir le Vietnam, notamment dans les domaines de coopération prioritaires entre les deux pays.



Lors de sa prochaine visite officielle à Singapour, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a déclaré qu'il discuterait avec les dirigeants singapourines des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans la politique, la défense, la sécurité, la cybersécurité, la justice, ainsi que la promotion des mécanismes de dialogue et des mesures de lutte contre le pirate, et de recherche et sauvetage en mer. - VNA