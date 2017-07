New Delhi, 5 juillet (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangère Pham Binh Minh a plaidé le 4 juillet à New Delhi pour l’approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde, ainsi que pour une coopération renforcée ASEAN-Inde.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh (à droite) et le président indien Pranab Mukherjee. Photo : indiablooms

Il a affirmé au président indien Pranab Mukherjee le souhait et la volonté du gouvernement vietnamien de promouvoir vigoureusement le partenariat stratégique intégral établi en septembre 2016 entre le Vietnam et l’Inde à hauteur du potentiel et de la place de chaque pays.



Les deux pays devraient renforcer leur coopération sur le plan multilatéral, leur consultation et leur coordination sur les questions internationales d’intérêt mutuel afin de mieux faire face aux évolutions régionales et internationales actuelles, a-t-il estimé.



Le président indien Pranab Mukherjee a lui souligné les relations d’amitié traditionnelle entre l’Inde et le Vietnam, honorées par le temps et cultivés par les présidents indien Jawaharlal Nehru et vietnamien Hô Chi Minh.



Le Vietnam reste toujours un ami fiable et intime de l’Inde, a-t-il affirmé, appréciant la visite du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangère Pham Binh Minh intervenue au moment où les deux pays célèbrent les 45 ans de relations diplomatiques et les dix ans de relations de partenariat stratégique bilatérales.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh s'exprime à la table ronde à New Delhi. Photo : VNA

Pham Binh Minh a convenu avec le ministre indien de la Défense, et des Finances Arun Jaitley de maintenir la coopération de sécurité et de défense, notamment dans la formation, l’entraînement et les échanges dans les forums de sécurité, entre les deux pays.



Les opportunités d'investissement et de commerce restent nombreuses, il appartient donc aux deux gouvernements d'encourager et de créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour accroître leur coopération mutuellement avantageuse et au service des objectifs de développement de chaque pays, a-t-il estimé. Pham Binh Minh a convenu avec le ministre indien de la Défense, et des Finances Arun Jaitley de maintenir la coopération de sécurité et de défense, notamment dans la formation, l'entraînement et les échanges dans les forums de sécurité, entre les deux pays.

Participant mercredi 5 juillet à une table ronde réunissant une bonne vingtaine d’entreprises de premier rang indien, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh a également souhaité voir les entreprises indiennes renforcer davantage leur présence au Vietnam.



Il a incité les entreprises indiennes à s’engager dans les domaines où elles excellent et dont le Vietnam a besoin, tels que les infrastructures, y compris en aviation civile, ferroviaires, en énergie et énergies renouvelables, l’agriculture high-tech, les services, les logistiques, le tourisme, les produits pharmaceutiques, le textile et l’habillement.



Avec une économie à la croissance ininterrompue, un vaste marché de consommation au pouvoir d’achat croissant, et la plupart des industries en plein essor ayant un énorme besoin de capitaux et de technologies, le Vietnam offre une grande latitude aux investisseurs et entreprises étrangers, y compris indiens, a-t-il indiqué.