Le vice-PM et ministre des AE Pham Binh Minh en visite officielle au Laos

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (gauche) et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et le président laotien Bounnhang Vorachit. Photo:VNA

Vientiane (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a effectué les 25 et 26 décembre une visite officielle au Laos pour co-présider la 3e Consultation annuelle au niveau ministériel Vietnam-Laos sur invitation du ministre laotien des AE, Saleumxay Kommasith.

Pham Binh Minh est venu saluer le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et le président laotien Bounnhang Vorachit et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith.

Les dirigeants laotiens ont estimé que la consultation annuelle était un mécanisme de coopération important pour les deux pays d’échanger les questions stratégiques au service du Parti et de l’Etat dans les relations extérieures. Ils ont affirmé prendre en haute considération et consolider les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.

Ils ont remercié le Vietnam d’avoir soutenu le Laos durant l’année de présidence de l’ASEAN 2016 et espéré que les deux parties continueraient de coopérer étroitement pour se préparer aux activités de célébration du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2017.

Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a félicité les acquis obtenus par le peuple laotien durant le processus d’édification nationale, sous la direction du PPRL et le gouvernement laotien, notamment durant l’année de présidence de l’ASEAN 2016.

Il a affirmé la poursuite du resserrement de la coopération entre les deux ministères des AE.

Lors de l’entretien, les deux chefs de la diplomatie vietnamienne et laotienne ont estimé la coopération multisectorielle efficace entre les deux pays. Les deux parties ont ensemble réglé les difficultés, accéléré la coopération économique, notamment dans la mise en œuvre des projets dans l’énergie et les transports et les communications, l’éducation, le développement des ressources humaines, la gestion des fonds d’assistance au développement en faveur du Laos.

Les deux ministères continueront de maintenir les visites et les contacts de haut rang, d’accélérer les mécanismes de coopération entre les deux pays, de réaliser les conventions conclues, dont la Déclaration commune publiée lors des visites officielles des deux secrétaires généraux du Parti.

Pham Binh Minh et Saleumxay Kommasith sont convenus d’organiser de nombreuses activités pour célébrer en 2017 de grands événements politiques sur les relations bilatérales pour sensibiliser auprès des deux peuples, notamment les jeunes, sur les liens bilatéraux.

Ils ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la coopération au sein de l’ASEAN, le développement de la sub-région du Mékong et l’utilisation durable des ressources en eau du Mékong et la question de la Mer Orientale. Les deux pays continuent de se coordonner lors des forums régionaux et internationaux, de partager d’informations et de points de vue.

Après l’entretien, Pham Binh Minh a assisté à la cérémonie de remise du Diplôme de docteur honoris causa de l’Académie diplomatique du Vietnam au ministre laotien des AE, Saleumxay Kommasith. -VNA