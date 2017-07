Le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense. Photo. VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense a reçu le 6 juillet à Hanoï une délégation des congressistes américains, conduite par le représentant républicain Michael Rogers, président du sous-Comité des forces stratégiques, en visite de travail au Vietnam.

Nguyen Chi Vinh a souligné les bonnes relations entre les deux pays ainsi que la nécessité de resserrer la coopération dans la défense. Les deux forces armées doivent poursuivre leurs échanges et convenir des contenus de coopération, notamment dans le règlement des conséquences des bombes et mines, de la dioxine, la remise d'objets de guerre...

"Ce sont des activités significatives qui permettent d'approfondir la coopération dans la défense entre le Vietnam et les États-Unis", a-t-il ajouté.

Nguyen Chi Vinh et Michael Rogers ont discuté de la politique étrangère et de défense de chaque pays ainsi que des potentiels de coopération, outre des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le même jour, Nguyen Chi Vinh a reçu le nouveau directeur de l'Agence sud-coréenne pour le développement internationale (KOICA) au Vietnam, Kim Jinoh, souhaitant que ce dernier contribue à promouvoir les relations entre le Vietnam et la République de Corée.

Il a également souhaité que la KOICA continue de soutenir le développement socio-économique du Vietnam, d'accélérer la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre.

"A présent, le Vietnam et la République de Corée mettent en œuvre leur premier projet en la matière", a annoncé Kim Jinoh, espérant que ce projet réussira et deviendra le symbole de la coopération efficace et durable entre le KOICA et le ministère vietnamien de la Défense. -VNA

