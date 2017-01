Le tourisme responsable fait son chemin dans la mégapole du Sud

Hô Chi Minh-Ville, 22 janvier (VNA) - «Avec la mondialisation, toutes choses ont tendance à se ressembler. Mais à l’instar du Vietnam, on ne perd pas sa belle culture traditionnelle et ses valeurs particulières qui n’existent nulle part ailleurs. Contemplez l’histoire de votre pays et apprenez-en», a suggéré Peter Semone lors d'un séminaire sur le développement du tourisme responsable à Hô Chi Minh-Ville, tenu le 19 janvier dans la mégapole du Sud.

Séminaire sur le développement du tourisme responsable à Hô Chi Minh-Ville, le 19 janvier dans la mégapole du Sud. Photo: CVN

Le tourisme responsable est souvent associé aux rituels religieux, traditionnels, ainsi qu'aux manifestations artistiques et coutumières.



"Je suis venu pour la première fois au Vietnam dans les années 1980. À ce moment-là, Hô Chi Minh-Ville était une ville calme et tranquille, il n’y avait pas beaucoup de cyclomoteurs. Le paysage était très pacifique et agréable. Et aujourd’hui, la ville a énormément changé comme vous pouvez le voir. C’est le sacrifice du développement économique", a partagé Peter Semone, responsable de gestion de Destination Human Capital et président de l’Association du tourisme de l’Asie-Pacifique.



Il a ajouté : "Parlant du Vietnam, on pense au vacarme des klaxons, à l’imprudence des conducteurs, à l’absence de trottoirs, au racolage des clients. C’est ce qu’on retrouve souvent sur les sites Internet, mais aussi ce que mes amis m’ont rapporté".



Pour une croissance durable



Afin de mettre en place un tourisme responsable, Hô Chi Minh-Ville peut étudier le modèle de développement touristique de la ville de Copenhague (Danemark), qui est un symbole du tourisme responsable et durable. Ici, 30% des habitants circulent en vélo et 75% des hôtels à Copenhague s'engagent dans une politique de développement durable. Tous les autres services prennent en considération les critères mondiaux et respectueux de l'environnement.