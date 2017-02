Le tourisme de Thua Thiên-Huê en plein essor dès le début de l’année

Thua Thiên-Huê (VNA) – La province de Thua Thiên-Huê (Centre) a accueilli en janvier 229.600 touristes, dont 81.300 étrangers, soit une hausse de 4%, rapportant plus de 265 milliards de dôngs de recettes (+7,8%).

Le paquebot international Celebrity Millennium. Photo: Internet

Le 6 février, le paquebot international Celebrity Millennium, de l​a compagnie américaine de croisière Royal Caribbean Cruises Lines, avec à son bord 2.150 touristes étrangers et plus de 950 hommes d'équipage, a jeté l'ancre au port de Chân Mây de Thua Thiên-Huê

Durant ​​leur journée d'escale ​au Centre du Vietnam, ils visiteront les plus beaux sites et ​patrimoines historiques de Huê , Hôi An et Da Nang.

Pendant les congés du Têt traditionnel 2017 (du 26 janvier au 1er février), Thua Thiên-Huê a accueilli environ 100.000 touristes dont près de 57.000 étrangers, et réalisé un chiffre d’affaires ​de près de 88,9 milliards de dôngs (3,95 millions de dollars).

Des touristes étrangers visitant l'ancienne cité impériale de Huê pendant le Tet 2017. Photo: VNA

Durant ces sept jours, plus de 70.000 touristes ont visité l’ancienne cité impériale de Huê, dont 31.500 étrangers, représentant une progression de 15% en variation annuelle.

Le secteur du tourisme de Thua Thiên-Huê ​vise 3,5 à 3,7 millions d’arrivées en 2017​ et 3.800 milliards de dongs de chiffre d'affaires, soit une hausse de 15% par rapport à 2016.



Pour atteindre cet objectif, la province mettra en œuvre ​des projets de construction d'infrastructures touristiques, continuera à exploiter ses produits touristiques de festivité et religieux, ainsi que multipliera la fréquence des vols à destination de Thua Thiên-Huê…

La localité renforcera également ​ses programmes de promotion du tourisme à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang et Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre)​, améliorera l’efficacité d​e son site web officiel sur le tourisme et ​renforcera ses liens avec les ​ voyagistes.



En 2016, Thua Thiên-Huê a accueilli 3,28 millions de touristes, dont plus d’un million d’étrangers, rapportant 3.203 milliards de dongs de chiffre d'affaires. -VNA