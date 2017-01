Le tourisme de Dông Thap a sa Semaine à Sa Déc

Dong Thap (VNA) - La Semaine du tourisme de Dông Thap en 2017 a débuté le 7 janvier dans la ville de Sa Déc (Sud). Elle est placée sous le thème «Là où les fleurs s’épanouissent durant les quatre saisons».

Un spectacle lors de l'ouverture de la Semaine du tourisme de Dông Thap en 2017.

L’Organisation des records du Vietnam a décerné un certificat à la tour de fleurs fraîches la plus haute du Vietnam.

La Semaine du tourisme de Dông Thap en 2017 est lié au Festival des fleurs du printemps de la ville de Sa Déc, qui a lieu chaque année. À cette occasion, les touristes peuvent découvrir non seulement plus de 2.000 variétés de fleurs différentes, mais aussi les villages floraux traditionnels, les patrimoines historiques et culturels. «Les touristes peuvent se balader au gré des 780 ha de fleurs cultivées dans les villages spécialisés de Sa Déc. Cette ville est le plus gros fournisseur de fleurs du Nord», a informé Nguyên Van Duong, président du Comité populaire de la province de Dông Thap.Par ailleurs, durant la soirée de l’ouverture de cet événement, les locaux et les touristes ont pu déguster des plats typiques dans la rue, admirer des jeux folkloriques, découvrir l’exposition sur l’agriculture high-tech et écouter des représentations de Don ca tài tu (chant des amateurs).De plus, l’Organisation des records du Vietnam a décerné un certificat à la tour de fleurs fraîches la plus haute du Vietnam. D’une hauteur de 12 m, elle a été installée à gauche de la statue de Hô Chi Minh dans le parc de Sa Déc. La tour, qui réunit plus de 2.500 paniers de fleurs, a été érigée spécialement pour l’événement afin d’embellir la ville.Clôture le 14 janvier. -CVN/VNA