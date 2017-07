Thua Thiên-Huê (VNA) - Ressemblant de loin à un château européen, le tombeau de Khai Dinh, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, réunit des caractéristiques des beaux-arts anciens et contemporains, orientaux et occidentaux.

Des statues de mandarins et de soldats alignées dans la cour des Salutations au mausolée de Khai Dinh. Photo : CVN

Le tombeau de Khai Dinh, appelé également tombeau de Ứng (Ứng Lăng) trône sur la montagne de Châu Chu, qui se trouve à 10 km du centre-ville de Huê. C’est ici que repose le roi Khai Dinh (1885-1925), 12e roi de la dynastie des Nguyên.Par rapport aux tombeaux des six autres rois de la dynastie, il est le plus récent. Sa construction est aussi celle qui a pris le plus de temps (pendant 11 ans, de 1920 à 1931) et a été la plus coûteuse.Au niveau des matériaux de construction, cette œuvre se compose principalement de fer, d’acier, de béton, des tuiles en ardoise importées de France, et notamment de céramique, de faïence et de verre importés de Chine et du Japon. Selon des experts, le tombeau est un monument de premier plan au niveau artistique en ce qui concerne la faïence, la céramique et le verre.Palais de Thiên Dinh, la partie phare du tombeau