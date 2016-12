Le tennisman Ly Hoang Nam à la 662e place mondial

Ly Hoang Nam. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Le tennisman vietnamien Ly Hoang Nam est désormais à la 662e place mondiale du dernier classement publié le 26 décembre par l'Association des professionnels du tennis (ATP en anglais).

Il est descendu de 4 places par rapport au classement ​de la semaine dernière. Le nouve​au classement ne ​prend pas encore en compte les performances de Ly Hoang Nam au tournoi de tennis Thailand F5 Futures, où il avait atteint les quarts de finale.

En double messieurs, Ly Hoang Nam et Nguyen Hoang Thien ont perdu 6 places au classement, et se classent respectivement 631e et 793e. -VNA

