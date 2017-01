Le site web du Centre de maintien de la paix du Vietnam voit le jour

Cérémonie de lancement du site officiel du Centre de ​maintien de la paix du Vietnam. Photo: ​NDEL.

Hanoi (VNA) - Le Centre de maintien de la paix du Vietnam a inauguré jeudi 20 janvier à Hanoi son site web à l’adresse http://vnpkc.gov.vn.Dirigé par le ministère de la Défense, le site fournit des informations officielles, des vidéos et des photos liées à l'engagement du Vietnam dans les missions de maintien de la paix de l'ONU, également des activités d’affaires extérieures, d’entraînement, de formation et de coopération internationale.Dans son discours de lancement du site, le général Pham Ngoc Minh, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a souligné que ce site ​était nécessaire pour mettre en œuvre ​les missions du Centre de maintien de la paix du Vietnam, notamment la sensibilisation, la présentation et le partage d'informations.Le site aidera à diffuser des informations et à attirer des ressources pour soutenir le fonctionnement du centre, a-t-il ajouté.Fondé en 2014, le Centre de maintien de la paix du Vietnam a envoyé 12 officiers de liaison, d'état-major et observateurs militaires ​à des missions onusiennes de maintien de la paix en République centrafricaine et au Sud-Soudan. Leur performance a été hautement appréciée par l'ONU. -VNA