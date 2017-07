Le site web de la Revue «Huu nghi» voit le jour

Le site web de la Revue «Huu nghi» (Amitié) a été inauguré le 12 juillet.

Hanoï (VNA) – L’Union des associations d’amitié du Vietnam a inauguré mercredi matin 12 juillet à Hanoï le site web de la Revue «Huu nghi» (Amitié) à l’adresse http://tapchihuunghi.vn.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a envoyé une corbeille de fleurs de félicitations à cette occasion.

"Née en 2003, la Revue «Huu nghi», un canal d'informations important de l’Union des associations d'amitié du Vietnam, a pour mission d’étudier des activités extérieures populaires, mais aussi la solidarité et l’amitié entre les peuples du Vietnam et d’autres pays", a déclaré son rédacteur en chef, Dang Quoc Trung, lors de la cérémonie d’inauguration.

"La création de l’édition électronique de cette revue est nécessaire pour mettre à jour rapidement des informations importantes sur les grands événements des affaires extérieures, sur les politiques et la loi du Parti et de l’État, ainsi que sur la situation politique et socio-économique du pays aux amis internationaux", a-t-il annoncé.

Le site web de la Revue «Huu nghi» comprend cinq rubriques : Actualités, Paix-Amitié, Coopération et Développement, Entreprises-Hommes d’affaires et Tourisme. -VNA